Странности: обычный Xiaomi Redmi K60 получит более новый процессор, чем Redmi K60 Pro

Сообщается, что базовая модель Redmi K60 получит новый процессор Snapdragon 8 Gen 2. Также ожидается, что она будет оснащена дисплеем разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также быстрой проводной зарядкой 67 Вт и беспроводной 30 Вт. На задней панели смартфона будет 64-Мп основная камера, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп макрокамера.

Модели Redmi K60 Pro придётся довольствоваться более старым, но всё ещё эффективным чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1. Почему у Pro-модели будет более медленный процессор, неясно.