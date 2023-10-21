Странные выключения iPhone с iOS 17 по ночам все еще не исправлены

Странные выключения iPhone с iOS 17 по ночам все еще не исправленыБаг не критичный, но приятного в этом мало
После обновления до iOS 17, владельцы iPhone столкнулись с необычной проблемой: их смартфоны начали самопроизвольно выключаться по ночам. Интересно, что в iOS 17.1 эта проблема, если верить сообщениям в соцсетях, не была решена.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Пользователи сообщают, что утром устройства порой требуют ввода пароля, вместо использования Face ID, что указывает на перезагрузку устройств в ночное время. Данная проблема вызвала обеспокоенность среди пользователей, так как это может привести к пропуску важных уведомлений или будильников.
Этот инцидент не первый случай, когда обновления iOS вызывают проблемы с функционированием устройств. Ранее, обновление до iOS 16 также привело к ряду проблем, которые были оперативно устранены компанией Apple. Однако, в отличие от предыдущих случаев, компания пока не прокомментировала текущую ситуацию, не говоря уже о предложении решения проблемы. Пользователи активно обсуждают проблему на форумах и в социальных сетях, выражая надежду на скорое решение.