Странный смартфон LG превратили в компактный телефон

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Странный смартфон LG превратили в компактный телефонРечь о LG Wing
Ещё до закрытия своего смартфонного подразделения LG выпустила очень странный смартфон — LG Wing. У него два экрана, размещённых относительно друг друга буквой «Т». Моддер решил переделать это устройство.
Соответствующий ролик опубликовали на китайской платформе Bilibili. В видео не охвачен весь процесс модификации, но в нём показаны различные этапы сборки. Пользователь избавляется от дисплея, который вертится, и от части основного экрана. Затем он приступает к сборке материнской платы на новом корпусе, который раньше служил опорной панелью.
Из-за небольшого количества места моддер разместил батарею прямо под дисплеем. Вряд ли это можно назвать хорошим конструктивным решением, но выбора не было. Зато разработчику удалось сохранить выдвижной модуль камеры.
Источник: Gizmochina