Странный смартфон LG превратили в компактный телефон

Соответствующий ролик опубликовали на китайской платформе Bilibili. В видео не охвачен весь процесс модификации, но в нём показаны различные этапы сборки. Пользователь избавляется от дисплея, который вертится, и от части основного экрана. Затем он приступает к сборке материнской платы на новом корпусе, который раньше служил опорной панелью.