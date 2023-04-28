Страшный сон Муртазина: продажи всех смартфонов в мире упали. Кроме Apple

Samsung и Apple остались двумя ведущими поставщиками смартфонов: Samsung поставила 60,3 миллиона устройств, что на 18% меньше, чем в прошлом году, а Apple - 58 миллионов смартфонов, что, кстати, составляет 21% доли рынка. При этом Apple увеличила свои поставки на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi занимает третью позицию с 30,5 млн. поставок, что составляет долю рынка в 11%, но претерпел самое значительное снижение поставок на 22% по сравнению с прошлым годом.

Компании Oppo и Vivo занимают четвертое и пятое места соответственно, их поставки снизились на 8% и 17% каждая.

Аналитики Canalys оптимистично считают, что вторая половина года принесет положительные сдвиги в поставках смартфонов, поскольку цепочки поставок и запасы производителей станут более стабильными.

Напоминаем, что известный мобильный аналитик Эльдар Муртазин в последние годы называл каждое поколение iPhone неудачным, предрекая компании Apple крах продаж. Но пока что цифры говорят об обратном.