Стрелок в Трампа использовал Android. Его взломали за 40 минут

Опубликовано 19 июля 2024, 08:15
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Стрелок в Трампа использовал Android. Его взломали за 40 минутНо получилось это не с первого раза
Ранее на этой неделе ФБР объявило о том, что им удалось получить доступ к телефону Томаса Мэттью Крукса, стрелявшего на митинге Трампа.
По данным Bloomberg, Крукс использовал современную модель Samsung на базе Android. Первоначально ФБР пыталось разблокировать телефон с помощью программного обеспечения Cellebrite, но эта попытка не увенчалась успехом.
Телефон был отправлен в лабораторию ФБР в Куантико, где Cellebrite предоставила новую техническую поддержку и программное обеспечение, которое помогло разблокировать устройство всего за 40 минут.
На телефоне были обнаружены фотографии Дональда Трампа, Джо Байдена и других официальных лиц, а также поисковые запросы, связанные с большим депрессивным расстройством.