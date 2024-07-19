Стрелок в Трампа использовал Android. Его взломали за 40 минут

По данным Bloomberg, Крукс использовал современную модель Samsung на базе Android. Первоначально ФБР пыталось разблокировать телефон с помощью программного обеспечения Cellebrite, но эта попытка не увенчалась успехом.

Телефон был отправлен в лабораторию ФБР в Куантико, где Cellebrite предоставила новую техническую поддержку и программное обеспечение, которое помогло разблокировать устройство всего за 40 минут.

На телефоне были обнаружены фотографии Дональда Трампа, Джо Байдена и других официальных лиц, а также поисковые запросы, связанные с большим депрессивным расстройством.