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Телефоны
Опубликовано 10 мая 2024, 06:00
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Суббренд компании Nothing — CMF — готовит «супердоступный» телефон

Еще дешевле Nothing (2a)
CMF, бюджетный суббренд компании Nothing, готовится к выпуску своего первого смартфона — CMF Phone 1. По слухам, этот долгожданный аппарат будет невероятно доступным, его стартовая цена составит около 140 долларов.
Суббренд компании Nothing — CMF — готовит «супердоступный» телефон
© Ferra

Судя по утечкам, в CMF Phone 1 приоритет будет отдан функциональности, а не премиальным материалам. Ожидается, что телефон будет оснащен большим 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом MediaTek Dimensity 5G, обеспечивающим плавную работу и связь нового поколения. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч в паре с быстрой зарядкой 33 Вт обещает длительную работу и быстрое пополнение энергии.

Суббренд компании Nothing — CMF — готовит «супердоступный» телефон

© u/Invalid-01 / r/CMFTech

Хотя подробностей пока мало, телефон, скорее всего, будет выполнен преимущественно из пластика с потенциальной защитой дисплея стеклом Gorilla Glass. Система камер окутана тайной, слухи указывают на наличие одного заднего датчика. Ожидается, что варианты расцветки будут включать черный, белый и оранжевый цвета.

Программное обеспечение телефона и будущие обновления остаются неподтвержденными.