Судя по утечкам, в CMF Phone 1 приоритет будет отдан функциональности, а не премиальным материалам. Ожидается, что телефон будет оснащен большим 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом MediaTek Dimensity 5G, обеспечивающим плавную работу и связь нового поколения. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч в паре с быстрой зарядкой 33 Вт обещает длительную работу и быстрое пополнение энергии.