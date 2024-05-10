Суббренд компании Nothing — CMF — готовит «супердоступный» телефонЕще дешевле Nothing (2a)
Судя по утечкам, в CMF Phone 1 приоритет будет отдан функциональности, а не премиальным материалам. Ожидается, что телефон будет оснащен большим 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом MediaTek Dimensity 5G, обеспечивающим плавную работу и связь нового поколения. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч в паре с быстрой зарядкой 33 Вт обещает длительную работу и быстрое пополнение энергии.
Хотя подробностей пока мало, телефон, скорее всего, будет выполнен преимущественно из пластика с потенциальной защитой дисплея стеклом Gorilla Glass. Система камер окутана тайной, слухи указывают на наличие одного заднего датчика. Ожидается, что варианты расцветки будут включать черный, белый и оранжевый цвета.
Программное обеспечение телефона и будущие обновления остаются неподтвержденными.