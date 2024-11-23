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Опубликовано 23 ноября 2024, 11:15
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Суд отклонил иск активиста, чей телефон взломали израильским шпионским ПО

Сославшись на недостаточность доказательств
В четверг суд Таиланда отклонил иск, поданный активистом Джатупатом Бунпаттараксой, который утверждал, что шпионская программа Pegasus израильской компании NSO Group была использована для взлома его телефона. Суд постановил, что Джатупат не смог предоставить достаточных доказательств заражения шпионской программой.
Суд отклонил иск активиста, чей телефон взломали израильским шпионским ПО
© Ferra

Джатупат, известный как Пай Дао Дин, утверждал, что Pegasus трижды использовался против него в 2021 году во время протестов, выступавших за реформу правительства и проверку монархии Таиланда. В расследованиях таких организаций, как Citizen Lab и iLaw, ранее сообщалось, что в период с 2020 по 2021 год Pegasus преследовал 35 тайских активистов и ученых.

Джатупат раскритиковал вердикт, утверждая, что в нем безопасность государства ставится на первое место по сравнению с индивидуальными свободами.

Компания NSO Group, которая лицензирует Pegasus правительственным агентствам для борьбы с терроризмом и предотвращения преступлений, не стала комментировать это дело.

Правительство Таиланда признало, что использует Pegasus в целях безопасности, но не стало напрямую отвечать на обвинения активистов.