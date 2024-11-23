Суд отклонил иск активиста, чей телефон взломали израильским шпионским ПО

Джатупат, известный как Пай Дао Дин, утверждал, что Pegasus трижды использовался против него в 2021 году во время протестов, выступавших за реформу правительства и проверку монархии Таиланда. В расследованиях таких организаций, как Citizen Lab и iLaw, ранее сообщалось, что в период с 2020 по 2021 год Pegasus преследовал 35 тайских активистов и ученых.

Джатупат раскритиковал вердикт, утверждая, что в нем безопасность государства ставится на первое место по сравнению с индивидуальными свободами.

Компания NSO Group, которая лицензирует Pegasus правительственным агентствам для борьбы с терроризмом и предотвращения преступлений, не стала комментировать это дело.

Правительство Таиланда признало, что использует Pegasus в целях безопасности, но не стало напрямую отвечать на обвинения активистов.