Судьба или совпадение? Серия Samsung Galaxy S23 продалась на 23% лучше Galaxy S22

16:30, 29 ноября 2023
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Судьба или совпадение? Серия Samsung Galaxy S23 продалась на 23% лучше Galaxy S22Смартфон вышел действительно неплохим
Поворот судьбы или просто чистое совпадение, но Samsung Galaxy S23 оказался победителем, превзойдя все ожидания. Согласно последним исследованиям рынка, продажи серии S23 выросли на 23 % по сравнению с предшественником, Galaxy S22.
За последние девять месяцев с момента запуска совокупные продажи Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra достигли ошеломляющих 25,06 миллиона единиц, оставив поазди серию Galaxy S22 с 20,32 миллиона за тот же период прошлого года.
При этом S23 Ultra претендует на трон с ошеломляющим результатом в 11,63 миллиона проданных устройств, что знаменует «триумфальную победу» для Samsung.
Является ли «23» тем счастливым числом, которое было необходимо Samsung? Продажи говорят "да".
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