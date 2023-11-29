Судьба или совпадение? Серия Samsung Galaxy S23 продалась на 23% лучше Galaxy S22

За последние девять месяцев с момента запуска совокупные продажи Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra достигли ошеломляющих 25,06 миллиона единиц, оставив поазди серию Galaxy S22 с 20,32 миллиона за тот же период прошлого года.

При этом S23 Ultra претендует на трон с ошеломляющим результатом в 11,63 миллиона проданных устройств, что знаменует «триумфальную победу» для Samsung.

Является ли «23» тем счастливым числом, которое было необходимо Samsung? Продажи говорят "да".