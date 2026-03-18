Судья отклонил показания свидетеля: его заподозрили в подсказках через умные очки

Инцидент произошёл в январе во время судебного разбирательства о праве собственности на компанию, занимающуюся строительством недвижимости. Литовский бизнесмен Лаймонас Якстис пытался доказать, что именно он должен быть владельцем и директором фирмы.

Во время перекрёстного допроса, правда, судья заметила, что Якстис часто делает длинные паузы перед ответами, хотя вопросы его переводились.

Адвокат другой стороны сообщил суду, что слышит странные звуки со стороны свидетеля. Переводчик также подтвердил, что слышит шум. Судья попросила Якстиса снять очки. Позже выяснилось, это были умные очки, подключённые к его телефону.

Якстис утверждал, что голос принадлежал ChatGPT. Проверка телефона показала, что утром он много раз звонил на один и тот же номер, включая звонок прямо перед входом в зал суда. Он объяснил это тем, что связывался с таксистом. Позже он заявил, что телефон был украден, но доказательств не предоставил.

Судья не поверила этим объяснениям и решила полностью отклонить его показания.