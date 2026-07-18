Судя по сертификации, Samsung Galaxy Z Fold8 и Fold8 Ultra получат батареи побольше

Согласно опубликованным данным, младшая модель получит аккумулятор на 4800 мА·ч, а старшая на 5000 мА·ч. У Galaxy Z Fold7 батарея была 4400 мА·ч. Время автономной работы, по оценке регулятора, составит 49 часов 10 минут у Fold8 и ровно 51 час у Fold8 Ultra. Это примерно на 20% дольше, чем у предыдущей модели.

Улучшение связывают с переходом на новые кремний-углеродные аккумуляторы.

Официальный анонс новинок ожидается в ближайшие дни.