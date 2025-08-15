Судя по сертификации в Китае, Honor Magic 8 частично лишится зарядки на 100 Вт

Опубликовано 15 августа 2025, 10:301 мин.
Судя по сертификации в Китае, Honor Magic 8 частично лишится зарядки на 100 ВтСмартфон будет удивлять другим
Серия Honor Magic 8 готовится к запуску и уже прошла обязательную китайскую сертификацию 3C. В базе данных появились две модели с номерами BKQ-AN00 и BKQ-AN80. Оба смартфона поддерживают спутниковую связь Beidou и станут первыми в Китае устройствами с процессором Snapdragon 8 Elite 2, получившими этот сертификат.
© Honor
Неожиданно, в характеристиках указана проводная зарядка мощностью 90 Вт, а не 100 Вт, как у прошлых Magic 7 и Pro. По слухам, это может означать, что 90 Вт будут у предполагаемой компактной версии Magic 8 mini, тогда как стандартная и Pro-модели сохранят 100-ваттную зарядку.
Ранее инсайдеры сообщали, что Honor готовит мини-смартфон с экраном 6,3 дюйма. Однако другие источники опровергали эту информацию. Теперь же данные сертификации косвенно подтверждают возможность появления такой версии.
Помимо этого, в разработке находится модель Magic 8 Ultra.