Судя по сертификации в Китае, Honor Magic 8 частично лишится зарядки на 100 Вт

Неожиданно, в характеристиках указана проводная зарядка мощностью 90 Вт, а не 100 Вт, как у прошлых Magic 7 и Pro. По слухам, это может означать, что 90 Вт будут у предполагаемой компактной версии Magic 8 mini, тогда как стандартная и Pro-модели сохранят 100-ваттную зарядку.

Ранее инсайдеры сообщали, что Honor готовит мини-смартфон с экраном 6,3 дюйма. Однако другие источники опровергали эту информацию. Теперь же данные сертификации косвенно подтверждают возможность появления такой версии.

Помимо этого, в разработке находится модель Magic 8 Ultra.