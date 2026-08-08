Телефоны
Опубликовано 08 августа 2026, 18:37
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Судя по утечке, Samsung Galaxy S26 FE получит улучшенную стабилизацию видео

Т.н. Horizontal Lock
Полезное обновление камеры, что ранее появилось в более дорогих моделях компании, получит и Samsung Galaxy S26 FE. Утечка прошивки указывает на поддержку функции Horizontal Lock. Она помогает сохранять ровное изображение во время записи видео.
Судя по утечке, Samsung Galaxy S26 FE получит улучшенную стабилизацию видео

© Samsung

В найденной строчке обнаружили упоминание настройки с поддержкой этой функции. Horizontal Lock работает вместе с системой стабилизации Super Steady.

С помощью встроенных датчиков смартфон отслеживает наклон и повороты устройства, автоматически выравнивая картинку.

По слухам, в будущем Horizontal Lock также может появиться на смартфонах серии Galaxy S25 через обновление до One UI 9.

Кроме того, в прошивке нашли упоминание материалов для будущей версии интерфейса One UI 9.5.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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