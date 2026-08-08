Судя по утечке, Samsung Galaxy S26 FE получит улучшенную стабилизацию видео

В найденной строчке обнаружили упоминание настройки с поддержкой этой функции. Horizontal Lock работает вместе с системой стабилизации Super Steady.

С помощью встроенных датчиков смартфон отслеживает наклон и повороты устройства, автоматически выравнивая картинку.

По слухам, в будущем Horizontal Lock также может появиться на смартфонах серии Galaxy S25 через обновление до One UI 9.

Кроме того, в прошивке нашли упоминание материалов для будущей версии интерфейса One UI 9.5.