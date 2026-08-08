Судя по утечке, Samsung Galaxy S26 FE получит улучшенную стабилизацию видео

Опубликовано 08 августа 2026, 18:371 мин.
Судя по утечке, Samsung Galaxy S26 FE получит улучшенную стабилизацию видеоТ.н. Horizontal Lock
Полезное обновление камеры, что ранее появилось в более дорогих моделях компании, получит и Samsung Galaxy S26 FE. Утечка прошивки указывает на поддержку функции Horizontal Lock. Она помогает сохранять ровное изображение во время записи видео.
© Samsung
В найденной строчке обнаружили упоминание настройки с поддержкой этой функции. Horizontal Lock работает вместе с системой стабилизации Super Steady.
С помощью встроенных датчиков смартфон отслеживает наклон и повороты устройства, автоматически выравнивая картинку.
По слухам, в будущем Horizontal Lock также может появиться на смартфонах серии Galaxy S25 через обновление до One UI 9.
Кроме того, в прошивке нашли упоминание материалов для будущей версии интерфейса One UI 9.5.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги: