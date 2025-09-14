Судя по всему, Oppo Find X9 Pro получит отдельный комплект камеры Hasselblad

При этом обычная версия Find X9 тоже получит специальные аксессуары для видео, что необычно для «не-Pro» моделей, пишут СМИ.

По данным изданий, Find X9 Pro оснащён аккумулятором на 7 500 мА·ч и толщиной корпуса 8,25 мм, а Find X9 — батареей 7 025 мА·ч. Оба смартфона обещают рекордно тонкие рамки вокруг экрана. Новые устройства выйдут с предустановленной оболочкой ColorOS 16 на базе Android 16.

Компания постепенно раскрывает всё больше деталей о будущих устройствах.