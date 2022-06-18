Супер дешевый "клон" iPhone: анонсирован Realme Q5x 5G за $135

Сегодня в 10:05
1 мин.
Супер дешевый "клон" iPhone: анонсирован Realme Q5x 5G за $135Но он слабее своих “братьев”
Realme анонсировала смартфон Q5x 5G. Он работает под управлением Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Он не такой мощный, как его старшие “братья”, но и цена у него всего 135 долларов.
IPS дисплей у него 6,5-дюймовый, имеет формат HD+ с разрешением 1600×720 и частоту обновления 60 Гц. Спереди располагается 5-мегапиксельная селфи-камера. Задний модуль камеры содержит 13-мегапиксельный основной модуль и 0,3-мегапиксельный вспомогательный сенсор.
Работает смартфон под управлением MediaTek Dimensity 700, восемь ядер с частотой до 2,2 ГГц. Заявлен графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Оперативной памяти в устройстве будет 4 ГБ, основной — 64 ГБ.
Также в нем будет порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной зарядки.
Среди цветов заявлен голубой и черный. Стоить новинка будет $135.