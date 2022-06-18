Супер дешевый "клон" iPhone: анонсирован Realme Q5x 5G за $135

IPS дисплей у него 6,5-дюймовый, имеет формат HD+ с разрешением 1600×720 и частоту обновления 60 Гц. Спереди располагается 5-мегапиксельная селфи-камера. Задний модуль камеры содержит 13-мегапиксельный основной модуль и 0,3-мегапиксельный вспомогательный сенсор.

Работает смартфон под управлением MediaTek Dimensity 700, восемь ядер с частотой до 2,2 ГГц. Заявлен графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Оперативной памяти в устройстве будет 4 ГБ, основной — 64 ГБ.

Также в нем будет порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной зарядки.