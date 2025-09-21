Существование глобальной модели OnePlus 15 подтвердила сертификация

Опубликовано 21 сентября 2025, 12:451 мин.
Существование глобальной модели OnePlus 15 подтвердила сертификацияНа что способен смартфон
OnePlus 15 выйдет, скорее всего, в октябре. Недавно устройство прошло сертификацию в SIRIM (Малайзия), что подтвердило модель глобальной версии — CPH2747. Для сравнения, китайская версия имеет номер PLK110 и уже была замечена на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Та же модель CPH2747 ранее получила сертификацию TÜV, которая подтвердила поддержку 120 Вт проводной зарядки — это на 20% быстрее, чем у предыдущей версии. Однако в OnePlus 15 уже не будет партнёрства с Hasselblad. Вместо него будет использоваться собственный DetailMax Engine для камеры. Также у смартфона экран с меньшим разрешением, чем у OnePlus 13, но с более высокой частотой обновления.