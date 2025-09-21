Существование глобальной модели OnePlus 15 подтвердила сертификация

Та же модель CPH2747 ранее получила сертификацию TÜV, которая подтвердила поддержку 120 Вт проводной зарядки — это на 20% быстрее, чем у предыдущей версии. Однако в OnePlus 15 уже не будет партнёрства с Hasselblad. Вместо него будет использоваться собственный DetailMax Engine для камеры. Также у смартфона экран с меньшим разрешением, чем у OnePlus 13, но с более высокой частотой обновления.