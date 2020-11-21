Сверхбюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 получит батарею на 5000 мАч

Данные об аккумуляторе журналисты нашли в сертификационных документах. Ранее также стало известно, что Galaxy A02 будет оснащаться процессором Snapdragon 450 и 3 ГБ оперативной памяти.

Также журналисты пишут, что смартфон получит поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт. С набором таких характеристик бюджетное устройство выглядит весьма привлекательно.

Согласно ранним, слухам оно также будет иметь экран диагональю 5,7 дюйма и 13-мегапиксельную камеру. Точная стоимость смартфона пока неизвестна, но, скорее всего, должна быть низкой. На некоторых рынках устройство может выйти под именем Galaxy M02.