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10:22, 12 ноября 2022
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Свершилось! Сервисы Google Play теперь объясняют, что они вообще делают

Но есть один нюанс, пока что

Службы Google Play обеспечивают работу многих ключевых функций на устройствах Android, но они совершенно неочевидны для обычного пользователя. Теперь, наконец, Google предлагает объяснения прямо на смартфоне.

Свершилось! Сервисы Google Play теперь объясняют, что они вообще делают

Перейдя в настройки теперь вы сможете "Просмотреть подробную информацию о службах, используемых на вашем устройстве", сообщает Google.

Службы Google Play помогают сделать ваше устройство более безопасным и надежным. Это важная часть многих функций на вашем устройстве, и она отличается от приложения Play Store. Имейте в виду, что отключение служб может повлиять на работу вашего устройства.

Google
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Фото: 9to5google.com

Из всех устройств, которые 9to5google проверили, эта функция появилась только на телефонах Pixel с Android 13. Но, скорее всего, данные объяснения появятся и на остальных устройствах. Время покажет.

Источник фото:Google
Источник:9to5google
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