Свежая утечка показала игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Pro со всех сторон

Смартфон, официальный анонс которого запланирован на 16 января в Китае, обещает стать значительным обновлением в линейке игровых телефонов Asus.

ROG Phone 8 Pro будет оснащен плоским дисплеем с центральным отверстием для фронтальной камеры, предположительно, с 32-мегапиксельным датчиком.

На правой стороне расположены кнопка питания и регуляторы громкости, а также два порта USB-C – один на левой стороне и другой снизу. Кроме того, устройство оснащено 35-миллиметровым разъемом для наушников.