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07:24, 04 января 2024
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Свежая утечка показала игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Pro со всех сторон

Внешний вид остался узнаваемым

Новые утечки рендеров предстоящего игрового смартфона Asus ROG Phone 8 Pro показывают устройство со всех сторон, предоставляя более полное представление о его дизайне и функциях.

Смартфон, официальный анонс которого запланирован на 16 января в Китае, обещает стать значительным обновлением в линейке игровых телефонов Asus.

ROG Phone 8 Pro будет оснащен плоским дисплеем с центральным отверстием для фронтальной камеры, предположительно, с 32-мегапиксельным датчиком.

На правой стороне расположены кнопка питания и регуляторы громкости, а также два порта USB-C – один на левой стороне и другой снизу. Кроме того, устройство оснащено 35-миллиметровым разъемом для наушников.

Свежая утечка показала игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Pro со всех сторон
© GSMArena

Согласно предыдущим слухам и утечкам, ROG Phone 8 Pro будет иметь 6.78-дюймовый FullHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц, поддержкой HDR10 и технологией LTPO.

В качестве процессора ожидается использование чипсета Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, в паре с 24 ГБ оперативной памяти.

Характеристики задней камеры пока остаются неизвестными, в то время как аккумулятор, как ожидается, будет иметь емкость 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ASUS
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#ASUS ROG Phone
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