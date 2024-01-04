Свежая утечка показала игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Pro со всех сторон

Свежая утечка показала игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Pro со всех сторонВнешний вид остался узнаваемым
Новые утечки рендеров предстоящего игрового смартфона Asus ROG Phone 8 Pro показывают устройство со всех сторон, предоставляя более полное представление о его дизайне и функциях.
Смартфон, официальный анонс которого запланирован на 16 января в Китае, обещает стать значительным обновлением в линейке игровых телефонов Asus.
ROG Phone 8 Pro будет оснащен плоским дисплеем с центральным отверстием для фронтальной камеры, предположительно, с 32-мегапиксельным датчиком.
На правой стороне расположены кнопка питания и регуляторы громкости, а также два порта USB-C – один на левой стороне и другой снизу. Кроме того, устройство оснащено 35-миллиметровым разъемом для наушников.
Согласно предыдущим слухам и утечкам, ROG Phone 8 Pro будет иметь 6.78-дюймовый FullHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц, поддержкой HDR10 и технологией LTPO.
В качестве процессора ожидается использование чипсета Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, в паре с 24 ГБ оперативной памяти.
Характеристики задней камеры пока остаются неизвестными, в то время как аккумулятор, как ожидается, будет иметь емкость 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.