Опубликовано 16 октября 2024, 18:351 мин.
Свежий Android 15 сделал устройства «практически невозможными для кражи»Как выразились СМИ
Android 15 уделил особое внимание защите от кражи устройств. Ключевое нововведение — это Theft Detection Lock, функция на базе ИИ, которая автоматически блокирует телефон при обнаружении «подозрительной активности».
Google также представила функцию Offline Device Lock, которая активируется, когда устройство остаётся в офлайне в течение длительного времени. Она защищает телефон, даже если злоумышленник пытается предотвратить отслеживание через Find My Device. А Remote Lock позволяет пользователям удалённо заблокировать, найти и стереть украденные устройства.
Чтобы ещё больше отпугнуть воров, Android 15 теперь требует верификации с помощью ПИН-кода или пароля для изменения ключевых настроек, таких как отключение Find My Device. А без учётных данных Google теперь нельзя сбросить устройство.
Android 15 уже доступен для телефонов Pixel, и вскоре обновление получат другие устройства.