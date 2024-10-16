Свежий Android 15 сделал устройства «практически невозможными для кражи»

Google также представила функцию Offline Device Lock, которая активируется, когда устройство остаётся в офлайне в течение длительного времени. Она защищает телефон, даже если злоумышленник пытается предотвратить отслеживание через Find My Device. А Remote Lock позволяет пользователям удалённо заблокировать, найти и стереть украденные устройства.

Чтобы ещё больше отпугнуть воров, Android 15 теперь требует верификации с помощью ПИН-кода или пароля для изменения ключевых настроек, таких как отключение Find My Device. А без учётных данных Google теперь нельзя сбросить устройство.

Android 15 уже доступен для телефонов Pixel, и вскоре обновление получат другие устройства.