Свежий Google Pixel 10 Pro XL вошёл в число лучших камерофонов по версии DxOMark

По видео Pixel 10 Pro XL входит в число лидеров. Он обеспечивает хорошие цвета, широкий диапазон освещенности и четкий баланс белого. В ярком свете детализация «отличная», шумы низкие, а стабилизация «работает уверенно», хотя при ходьбе заметны «небольшие колебания». Новая функция Video Boost, использующая облачную обработку Google, улучшает стабилизацию и качество записи в сложных условиях, особенно при низком освещении.

«Телемодуль» на 5x показывает «отличные результаты» с высоким уровнем деталей. Однако при промежуточных увеличениях (3x-5x) качество снижается. Ультраширокая камера с углом обзора 13 мм делает неплохие фото на улице, а при съемке видео обеспечивает плавное переключение между камерами.

Из минусов также отмечаются артефакты в режиме боке.