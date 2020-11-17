«Связной» начал продавать б/у смартфоны

Согласно пресс-релизу компании, услуга пока доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга. До конца года должны расшириться на всю Россию.

Судя по сообщению «Связного», продавать планируют те смартфоны, что люди сдали по программе trade-in. В релизе уточняется, что такие устройства проходят полноценный предпродажный сервис. Если нужно, в них даже меняют аккумуляторы и другие компоненты. Клиент в итоге получает подержанный смартфон с гарантией.

Такое устройство может быть до 60% дешевле нового. «Мы даём возможность нашим клиентам получить желанный смартфон с минимальными затратами», — заявили в «Связном».