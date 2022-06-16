"Связной" начал выдавать смартфоны, телевизоры и ноутбуки в аренду

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"Связной" начал выдавать смартфоны, телевизоры и ноутбуки в арендуПо очень скромным ценам
“Связной” и шеринговая платформа Арентер.ру запустили сервис аренды техники, всего более 80 позиций, включая телевизоры, смартфоны и ноутбуки. В дальнейшем планируется увеличение ассортимента, сообщает пресс-служба компании.
Проект стартовал пока что в Москве и Московской области. Уже на первом этапе можно взять в аренду iPhone 12 и 13, Macbook и игровые ноутбуки. Так, аренда Apple iPhone 13 128GB на неделю может стоить 3 590 руб. Из расчета помесячной тарификации аренда в месяц составит 9 890 руб. Аренда MacBook Air M1 обойдётся клиенту в неделю - 11 840 руб, в месяц – 32 560 руб.
Аренда — это рациональный вид потребления. Клиенты получают wow эффект «а что, так можно было?». Нажал кнопку, получил устройство, стало не нужно – вернул. Мы видим возможность занять до 10% рынка потребления электроники и предложить совершенно новый способ владения устройствами
Сергей Степанов
CEO Арентер.ру