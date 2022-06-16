"Связной" начал выдавать смартфоны, телевизоры и ноутбуки в аренду

Проект стартовал пока что в Москве и Московской области. Уже на первом этапе можно взять в аренду iPhone 12 и 13, Macbook и игровые ноутбуки. Так, аренда Apple iPhone 13 128GB на неделю может стоить 3 590 руб. Из расчета помесячной тарификации аренда в месяц составит 9 890 руб. Аренда MacBook Air M1 обойдётся клиенту в неделю - 11 840 руб, в месяц – 32 560 руб.