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«Связной» продаёт новейший недорогой смартфон Huawei по самой низкой цене

За 21 330 рублей
На днях в России стартовали распродажи смартфона среднего уровня Huawei nova 8i с рекомендованной розничной ценой 26 999 рублей. Однако в «Связном» новинку можно купить гораздо дешевле — за 21 330 рублей.
«Связной» продаёт новейший недорогой смартфон Huawei по самой низкой цене

Это самая низкая цена на данный момент. Чтобы купить смартфон со скидкой, достаточно добавить его в корзину. «Связной» также добавит скидку при оплате картой онлайн. В итоге должно получиться так:

«Связной» продаёт новейший недорогой смартфон Huawei по самой низкой цене

Huawei nova 8i оснащён квадрокамерой с главным датчиком изображения на 64 Мп, поддерживает зарядку мощностью 66 Вт (полная зарядка занимает 38 минут), имеет аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, 128 ГБ хранилища и 6 ГБ оперативной памяти. Пользователям доступны Huawei-сервисы.

Неясно, сколько продлится эта акция, поэтому стоит поспешить.

Источник: «Связной»