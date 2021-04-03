«Связной» устроил распродажу в честь дня рождения первого телефона

Первый мобильный телефон DynaTAC 8000X вышел в 1984 году. Специально к памятной дате, 3 апреля, «Связной» сделал скидки на смартфоны в интернет-магазине.

Например Samsung Galaxy S21 5G в версии 8+128 ГБ на время акции оценён в 67 990 рублей вместо 74 990. Раскладушку с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip можно купить за 59 990 рублей вместо 69 990 рублей.

На айфоны тоже действует небольшая скидка. Недорогие модели Samsung и Nokia также получили свои скидки в несколько тысяч рублей. Со всем ассортиментом акции можно ознакомиться по этой ссылке.