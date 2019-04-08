«Связной» уволил критиковавших Xiaomi сотрудников и предложил помириться

Из-за инцидента Xiaomi приостановила поставки новых моделей Redmi 7 и Redmi Note 7 в сети «Связной» и «Евросеть» в Республике Беларусь. Ретейлер, однако, решил уладить конфликт. Как сообщил вице-президент по продажам розничной сети, сотрудники, записавшие ролик, уже уволены, а их мнение не совпадает с мнением компании.

Согласно пресс-релизу, присланному в редакцию Ferra.ru, представители объединенной сети «Связной | Евросеть» также отметили, что уверены в качестве смартфонов Xiaomi и знают, что покупатели выбирают их за сочетание высокая производительность/доступная цена. Компания сообщила, что урегулирует ситуацию с Xiaomi, и новые модели китайского производителя снова появятся в магазинах Беларуси. Глава подразделения Xiaomi в России и СНГ добавил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с розничной сетью.