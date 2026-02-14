Так будет выглядеть доступный iPhone 17e

Новинка, по слухам, предложит процессор A19 и 8 ГБ оперативной памяти. Ещё и с поддержкой ИИ компании.

Судя по рендерам, Apple всё же добавит в свежую линейку Dynamic Island (в прошлой была привычная челка). В нём разместится обновлённая фронтальная камера на 18 Мп. Смартфон сохранит 6,1-дюймовый экран с частотой 60 Гц. И получит аккумулятор на 4000 мАч.