Так будет выглядеть доступный iPhone 17e

Опубликовано 14 февраля 2026, 13:131 мин.
Так будет выглядеть доступный iPhone 17eАнонс, по слухам, близок
В Сети опубликовали возможные официальные рендеры недорогого iPhone 17e. По утечкам, стартовая цена составит около 599 долларов за версию с 128 ГБ памяти.
Новинка, по слухам, предложит процессор A19 и 8 ГБ оперативной памяти. Ещё и с поддержкой ИИ компании.
Судя по рендерам, Apple всё же добавит в свежую линейку Dynamic Island (в прошлой была привычная челка). В нём разместится обновлённая фронтальная камера на 18 Мп. Смартфон сохранит 6,1-дюймовый экран с частотой 60 Гц. И получит аккумулятор на 4000 мАч.
Основная камера останется одинарной на 48 Мп, но качество съёмки может улучшиться благодаря новому чипу. Среди других обновлений — поддержка MagSafe.
Ожидается, что модель выйдет в чёрном, белом и лавандовом оттенке.