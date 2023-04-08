Так будет выглядеть iPhone 15 Pro: свежие рендеры

Так будет выглядеть iPhone 15 Pro: свежие рендерыМного нового
Сайт 9to5Mac опубликовал эксклюзивные изображения дизайна iPhone 15 Pro, основанные на утечках от производителей аксессуаров и инсайдеров. Согласно этим данным, новый флагман Apple будет иметь титановый корпус с закругленными краями, увеличенный модуль камеры и порт USB-C.
Фото: 9to5mac
Закругленные края корпуса должны улучшить ощущения от использования смартфона, так как многие пользователи жаловались на острые грани текущего iPhone.
Камеры iPhone 15 Pro также будут улучшены. Модуль камеры станет толще, а объективы будут сильнее выступать.
Порт USB-C заменит привычный разъём Lightning на всех моделях iPhone 15. Однако самая быстрая зарядка будет доступна только с сертифицированными Apple кабелями.
Ещё одним нововведением iPhone 15 Pro станут твердотельные кнопки громкости и выключения звука. Они будут иметь сенсорный механизм.
iPhone 15 Pro ожидается в сентябре этого года вместе с другими моделями линейки iPhone 15.