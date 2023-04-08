Так будет выглядеть iPhone 15 Pro: свежие рендеры

Много нового

Сайт 9to5Mac опубликовал эксклюзивные изображения дизайна iPhone 15 Pro, основанные на утечках от производителей аксессуаров и инсайдеров. Согласно этим данным, новый флагман Apple будет иметь титановый корпус с закругленными краями, увеличенный модуль камеры и порт USB-C.