Так будет выглядеть первый смартфон Xiaomi с камерой от легендарной Leica

По данным всё тех же интернет-источников, на фото — Xiaomi 12S. А это значит, что камеры Leica будут использоваться в смартфонах китайского бренда куда чаще, чем предполагалось ранее. Напомним, что прежние утечки говорили о том, что в ближайшее время результатом коллаборации станет лишь грядущий флагман Xiaomi 12 Ultra.

Напомним, что Xiaomi 12S приписывают 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей и чип Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы.