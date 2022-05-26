Так будет выглядеть первый смартфон Xiaomi с камерой от легендарной Leica

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Так будет выглядеть первый смартфон Xiaomi с камерой от легендарной LeicaДизайн остался узнаваемым
Некоторое время назад стало известно о заключении партнёрства между Xiaomi и Leica. Теперь же стало известно, как будет выглядеть первый смартфон, произведённый совместными усилиями.
Разумеется, не обошлось без помощи инсайдеров. Именно они опубликовали в китайской соцсети Weibo «живой» снимок телефона Xiaomi, на блоке основной камеры которого явно виднеется надпись «Leica»:
По данным всё тех же интернет-источников, на фото — Xiaomi 12S. А это значит, что камеры Leica будут использоваться в смартфонах китайского бренда куда чаще, чем предполагалось ранее. Напомним, что прежние утечки говорили о том, что в ближайшее время результатом коллаборации станет лишь грядущий флагман Xiaomi 12 Ultra.
Напомним, что Xiaomi 12S приписывают 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей и чип Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы.