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Опубликовано 21 июля 2026, 08:03
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Так будет выглядеть смартфон-трикладушка Huawei Mate XT 2 в новом дизайне

С U-образной формой
В Сети показали, как будет выглядеть складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT 2. Изображения основаны на патентных чертежах компании.
Так будет выглядеть смартфон-трикладушка Huawei Mate XT 2 в новом дизайне

© СМИ

Отличие от предыдущей модели в механизме складывания. Вместо Z-образной формы инженеры выбрали U-образную, где две боковые панели накладываются на центральную.

Так будет выглядеть смартфон-трикладушка Huawei Mate XT 2 в новом дизайне

© Huawei

Также изменится блок камер, вместо восьмиугольного будет круглый, как у модели Mate 50. Задняя панель, предположительно, получит покрытие из экокожи.

Эксперты ждут, что Mate XT 2 представят в сентябре этого года. Примерно в то же время, когда Apple покажет свои флагманы (возможно, и складной iPhone будет).

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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