Так будет выглядеть смартфон-трикладушка Huawei Mate XT 2 в новом дизайне

Также изменится блок камер, вместо восьмиугольного будет круглый, как у модели Mate 50. Задняя панель, предположительно, получит покрытие из экокожи.

Эксперты ждут, что Mate XT 2 представят в сентябре этого года. Примерно в то же время, когда Apple покажет свои флагманы (возможно, и складной iPhone будет).