Так фотографирует закаты новый флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro

18:48, 10 декабря 2022
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Так фотографирует закаты новый флагманский смартфон Xiaomi 13 ProЕсли это ваш любимый тип фото, присмотритесь
Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на камеру грядущего флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro. Его презентация состоится уже завтра, 11 декабря.
Фото: GSMArena
Производитель продемонстрировал снимки закатов. Напомним, что Xiaomi 13 Pro, по слухам, должен получить тройную камеру с основным однодюймовым 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX989, широкоугольным 50-мегапиксельным модулем и 50-мегапиксельной телефотокамерой.