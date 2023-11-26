Так ли хорош Vivo X100 Pro, как о нём все говорят

Так ли хорош Vivo X100 Pro, как о нём все говорятВот в чём его плюсы и минусы по результатам обзора
На YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» эксперт рассказал об особенностях новинки от Vivo - смартфона X100 Pro.
Прежде всего, новый Vivo X100 Pro официально вы сможете купить лишь в Китае (скорее всего, глобальной версии у него не будет). А второй его важный недостаток - это отсутствие частотного диапазона LTE Band 12 (хотя с этим можно жить без проблем).
У Vivo X100 Pro задняя панель сделана из пластика, рамки - из алюминия. Комплект традиционный. Вместе с телефоном вы получаете также чехол, быструю зарядку на 120 Вт.
В целом по дизайну смартфон напоминает все китайские флагманы прошлых лет. И лучше его всё-таки носить с чехлом, потому что он хорошо скрывает блок камер. Оснащён гаджет влагозащитой по стандарту IP68, а SIM-карты он поддерживает сразу две.
Экран у X100 Pro - очень яркий (3000 нит). Он имеет диагональ 6,78 дюйма, а частоту обновления - от 1 до 120 Гц. Также в нём используется новый стандарт оперативной памяти, который должен быть на 10% быстрее предшественника.
В AnTuTu набирает устройство чуть больше 2 миллионов баллов (работает смартфон на Dimensity 9300). Однако после одного прогона аппарат нагрелся до 42 градусов Цельсия и скинул 8% заряда. И это довольно много.
Ёмкость аккумулятора у новинки - 5400 мА*ч. Это почти самый большой аккумулятор, который вы можете найти в подобных флагманах. Заряжаться смартфон до 100% будет за 20-25 минут.
Звук у Vivo X100 Pro достаточно громкий. Динамики у него - стерео, но нижний звучит примерно на 5% громче.
Основной блок камер у Vivo включает три модуля по 50 МП. Это основной объектив в оптической стабилизацией, широкоугольная камера, телевик с увеличением в 4,3 раза. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. У телевика заметна сильная разница по качеству фото в сравнении как с предшественником X90 Pro Plus, так и с Galaxy S23 Ultra. Очень хорошо даже в сравнении с iPhone 15 Pro Max записывает Vivo и видео в 4К 60 к/с на основной объектив.