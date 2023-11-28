Так может выглядеть iPhone 16: с вертикальной камерой и сенсором глубины LiDAR

В отличие от диагонального расположения камер в iPhone 13, концепт предлагает вертикальное расположение, напоминающее iPhone 12. Это изменение не только придаёт устройству свежий внешний вид, но и обещает улучшения в качестве съёмки.

Особое внимание в концепте уделено интеграции сенсора LiDAR, который уже присутствует в Pro-моделях.

Этот сенсор позволяет записывать пространственное видео, улавливая глубину объектов и людей в кадре. Внедрение LiDAR в стандартные модели iPhone 16 может значительно расширить возможности дополненной реальности для широкого круга пользователей.