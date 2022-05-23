Так плохо, что даже хорошо: младший флагман Sony обойдётся дороже iPhone 13 Pro Max

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Так плохо, что даже хорошо: младший флагман Sony обойдётся дороже iPhone 13 Pro MaxПродажи у Sony слабые
Китайский инсайдер ZACKBUKS поделился интересной информацией по продажам младшего флагмана Sony Xperia 1 IV. По его словам, предварительные продажи устройства оказались слабыми, их объём достиг лишь одной трети прошлогоднего Xperia 1 III. Вероятно, дело тут в цене.
Стоимость Xperia 1 IV в Китае в настоящее время достигает 8 999–10 999 юаней ($1350–1650 ). Это невероятные деньги. Даже Apple iPhone 13 Pro Max в Китае предлагали на старте за 10 234 юаня, или $1599. При этом у айфона как минимум больше экран.
Опрос, проведённый журналистами ранее, действительно показал, что людей отпугивает цена Xperia 1 IV, хоть и по характеристикам он выглядит интересной моделью.
Напомним, вершиной модельной линейки Sony стала Xperia Pro-I с рекордно качественной камерой размером 1". Смартфоны серии Xperia 1 занимают промежуточное положение в иерархии, а следом идёт компактная и более доступная серия Xperia 5.