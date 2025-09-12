Так, похоже, выглядит грядущий Samsung Galaxy S26 Pro

Ожидается, что в январе Samsung представит сразу три модели: S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. Модель Plus убрана из линейки. Edge заменит её с похожим размером экрана и более тонким корпусом, а «обычная» версия теперь называется Pro.

S26 Pro получит поддержку беспроводной зарядки с магнитами, аналогично iPhone и Google Pixel 10. Диагональ экрана составит 6,3 дюйма, немного больше, чем у предшественника. Размеры смартфона — 149,3×71,4×6,96 мм, толщина максимальная — 10,23 мм.