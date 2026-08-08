Телефоны
Опубликовано 08 августа 2026, 10:37
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Так снимает Redmi K100 Pro Max с 200 Мп-камерой

И 5-кратным зумом
Redmi раскрыла подробности о новом флагманском смартфоне K100 Pro Max. Акцент сделан на камерах. Настолько, что последние тизеры были посвящены именно этой стороне устройства.
Так снимает Redmi K100 Pro Max с 200 Мп-камерой

© Redmi

Смартфон получит тройную камеру. Главный сенсор на 200 Мп дополняет телеобъектив с перископической системой и 5-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольная камера на 50 Мп.

Так, компания показала примеры снимков с разными вариантами приближения.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Redmi

Помимо камеры, Redmi K100 Pro Max получит 6,9-дюймовый OLED-экран с яркостью до 4500 нит, частотой обновления до 185 Гц и быстрым откликом.

За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V. Смартфон также оснастят аккумулятором на 9070 мАч, поддержкой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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