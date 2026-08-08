Так снимает Redmi K100 Pro Max с 200 Мп-камерой

Помимо камеры, Redmi K100 Pro Max получит 6,9-дюймовый OLED-экран с яркостью до 4500 нит, частотой обновления до 185 Гц и быстрым откликом.

За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V. Смартфон также оснастят аккумулятором на 9070 мАч, поддержкой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.