Так снимает Redmi K100 Pro Max с 200 Мп-камерой

Опубликовано 08 августа 2026, 10:371 мин.
Так снимает Redmi K100 Pro Max с 200 Мп-камеройИ 5-кратным зумом
Redmi раскрыла подробности о новом флагманском смартфоне K100 Pro Max. Акцент сделан на камерах. Настолько, что последние тизеры были посвящены именно этой стороне устройства.
© Redmi
Смартфон получит тройную камеру. Главный сенсор на 200 Мп дополняет телеобъектив с перископической системой и 5-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольная камера на 50 Мп.
Так, компания показала примеры снимков с разными вариантами приближения.
Помимо камеры, Redmi K100 Pro Max получит 6,9-дюймовый OLED-экран с яркостью до 4500 нит, частотой обновления до 185 Гц и быстрым откликом.
За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V. Смартфон также оснастят аккумулятором на 9070 мАч, поддержкой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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