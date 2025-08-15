Так выглядит доступный Galaxy S25 FE

Опубликовано 15 августа 2025, 17:351 мин.
Так выглядит доступный Galaxy S25 FEЗнакомый дизайн
Утекли рендеры Galaxy S25 FE. Появились свежие рендеры нового доступного флагмана Samsung — Galaxy S25 FE. Смартфон выглядит знакомо, но с некоторыми улучшениями. На фото показаны все четыре цветовых варианта: чёрный, белый, синий и тёмно-серый.
© AndroidHeadlines
На передней панели видны тонкие рамки вокруг экрана и отверстие в центре для фронтальной камеры. Корпус стал ещё тоньше — по слухам, всего 7,4 мм. Задняя панель с камерой выглядит в стиле смартфонов Samsung, а боковые рамки стали уже.
По предварительной информации, в Galaxy S25 FE будет установлен процессор Exynos 2400, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Судя по утечкам, анонс смартфона ожидается совсем скоро. Есть слухи, что презентация состоится на выставке IFA 2025 вместе с Galaxy Buds 3 FE, которая стартует 4 сентября.