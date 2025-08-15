Так выглядит доступный Galaxy S25 FE

На передней панели видны тонкие рамки вокруг экрана и отверстие в центре для фронтальной камеры. Корпус стал ещё тоньше — по слухам, всего 7,4 мм. Задняя панель с камерой выглядит в стиле смартфонов Samsung, а боковые рамки стали уже.