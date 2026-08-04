Так выглядит глобальная версия недорого Redmi 17 5G. Характеристики тоже известны

Судя по рендерам, телефон будет доступен в трёх цветах. Корпус плоский, с прямоугольным блоком камеры.

Экран 6,9 дюймов, LCD, разрешение 1600×720, частота обновления до 120 Гц. Яркость до 825 нит. Внутри установлен процессор Snapdragon 4 Gen 5 и HyperOS 3.0 на базе Android 16. Основная камера 50 мегапикселей с ИИ-обработкой, фронтальная 8 Мп.

Батарея на 7500 мА·ч. Зарядка 45 Вт через USB-C, но зарядное устройство в комплект не входит. Также есть защита Gorilla Glass 7i, влагозащита IP64, сканер отпечатков на боку, разъём для наушников 3,5 мм и стереодинамики.

Ожидаемая цена за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти около 250 евро.