Так выглядит новейший складной смартфон Galaxy Z Fold 7

Если Fold 6 в сложенном виде имел толщину 12,1 мм, то Fold 7, по предварительным данным, в сложенном виде около 8,2 мм, а в разложенном — всего 4 мм.

Смартфон получил, если верить СМИ, обновлённую камеру. Основной модуль — 200 МП, как у Fold 6 Special Edition. Также есть 12 МП ультраширокая камера, 10 МП телеобъектив с 3-кратным зумом и фронтальная камера на 4 МП под экраном. Внешняя фронтальная камера — 10 МП.