Так выглядит новейший складной смартфон Galaxy Z Fold 7

Опубликовано 21 июня 2025, 16:301 мин.
Так выглядит новейший складной смартфон Galaxy Z Fold 7Станет самым тонким складным смартфоном Samsung
Рендеры новейшего складного смартфона Galaxy Z Fold 7 попали в Сеть. В сети появились официальные изображения нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7. Рендеры показывают, что устройство стало значительно тоньше по сравнению с прошлогодним Fold 6.
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Если Fold 6 в сложенном виде имел толщину 12,1 мм, то Fold 7, по предварительным данным, в сложенном виде около 8,2 мм, а в разложенном — всего 4 мм.
Смартфон получил, если верить СМИ, обновлённую камеру. Основной модуль — 200 МП, как у Fold 6 Special Edition. Также есть 12 МП ультраширокая камера, 10 МП телеобъектив с 3-кратным зумом и фронтальная камера на 4 МП под экраном. Внешняя фронтальная камера — 10 МП.
В плане дизайна — Samsung добавил новый цвет под названием Blue Shadow. Это яркий металлический синий.
Официальный анонс Galaxy Z Fold 7 состоится 9 июля на мероприятии Galaxy Unpacked в Нью-Йорке. Также покажут Galaxy Z Flip 7 и новые смарт-часы.