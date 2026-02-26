Так выглядит новый «самый тонкий в мире» модульный смартфон Tecno

Главная проблема модульных смартфонов прошлого была в том, что они получались слишком толстыми и тяжелыми, как писали в свое время СМИ. Tecno предлагает иной подход. Базовая модель сама по себе очень тонкая — всего 4,9 миллиметра. А дополнительные модули крепятся к ней с помощью магнитов, при этом телефон все равно остается сравнимым по толщине с обычными «моноблоками».

Производитель подготовил около десяти видов сменных аксессуаров. Среди них — тонкий внешний аккумулятор (4,5 мм), который удваивает время работы, камера для съемки экшн-роликов и телеобъектив.