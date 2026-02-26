Так выглядит новый «самый тонкий в мире» модульный смартфон Tecno

Так выглядит новый «самый тонкий в мире» модульный смартфон TecnoКонцепт показали до анонса
© Tecno
Главная проблема модульных смартфонов прошлого была в том, что они получались слишком толстыми и тяжелыми, как писали в свое время СМИ. Tecno предлагает иной подход. Базовая модель сама по себе очень тонкая — всего 4,9 миллиметра. А дополнительные модули крепятся к ней с помощью магнитов, при этом телефон все равно остается сравнимым по толщине с обычными «моноблоками».
Производитель подготовил около десяти видов сменных аксессуаров. Среди них — тонкий внешний аккумулятор (4,5 мм), который удваивает время работы, камера для съемки экшн-роликов и телеобъектив.
Идея в том, что пользователь носит с собой только те блоки, которые нужны здесь и сейчас, а не расплачивается за встроенное «железо», которым почти не пользуется.
Концепт будет представлен в двух дизайнах: минималистичном ATOM Edition с серебристым алюминием и MODA Edition для любителей «эстетики». Начинка у них одинаковая.