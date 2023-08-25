Так выглядит новый «титановый серый» цвет iPhone 15 Pro

Сообщается, что на смену золотому цвету придет новый серый оттенок. Хотя официальное название этого цвета еще не утверждено, источники сообщают, что им может стать «Titan Gray». Этот переход совпадает с переходом Apple от нержавеющей стали к титану в iPhone 15 Pro.

Новый цвет, судя по всему, будет представлять собой смесь между «яркостью серебристого и глубиной черного».

Примечательно, что вариант Deep Purple, представленный в iPhone 14 Pro, в iPhone 15 Pro будет заменен на темно-синий.

Презентация семейства iPhone 15 ожидается уже в сентябре.