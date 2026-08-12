Так выглядит один из самых ремонтопригодных смартфонов Fairphone 6 Plus

Согласно утечкам, смартфон появится в чёрном, синем и зелёном цветах. Дизайн практически не изменится по сравнению с Fairphone 6. На опубликованных изображениях также показаны аксессуары: петля для пальца, чехол и держатель для карт.

Основные улучшения коснулись начинки. Вместо 8 ГБ оперативной памяти теперь устанавливается 12 ГБ, а процессор заменён на Snapdragon 7s Gen 4. Встроенного хранилища здесь на 256 ГБ, с возможностью расширения картой microSD.

Экран остался 6,31-дюймовым с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц и разрешением 1116×2484. Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP55.

Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная на 13 МП и фронтальная на 32 МП. Аккумулятор ёмкостью 4415 мА·ч. Смартфон будет работать на Android 16.

Цена в Европе составит 649 евро.

Полноценный Fairphone 7, вероятно, выйдет тоже. Но позже.