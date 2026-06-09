Так выглядит складной iPhone Fold

Опубликовано 09 июня 2026, 12:281 мин.
Так выглядит складной iPhone FoldПервый (может и последний)
В интернете появились новые фотографии, на которых, как утверждается, показан тот самый первый складной iPhone. Снимками поделился инсайдер Сонни Диксон.
© @SonnyDickson
iPhone Fold, как видно по изображениям (и о чем говорят давние слухи), будет раскладываться как книжка. Внутренний дисплей — примерно 7,8 дюйма, что близко к размеру iPad mini. Внешний — около 5,5 дюйма. В сложенном виде смартфон короткий и широкий, в отличие от серии Samsung Galaxy Z Fold.
Сзади видны две камеры. В устройстве, кстати, не должно быть системы Face ID. Вместо этого для разблокировки будет использоваться сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.
По данным Диксона, на старте продаж iPhone Fold может быть доступен только в белом цвете. Ранее появлялась информация о чёрной и белой версиях.
Источник:x.com
Автор:Максим Многословный