Так выглядит складной iPhone Fold

Сзади видны две камеры. В устройстве, кстати, не должно быть системы Face ID. Вместо этого для разблокировки будет использоваться сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.

По данным Диксона, на старте продаж iPhone Fold может быть доступен только в белом цвете. Ранее появлялась информация о чёрной и белой версиях.