Так выглядит складывающийся втрое смартфон Samsung

Скорее всего, устройство получит название Galaxy G Fold и будет представлено на мероприятии Samsung Unpacked на следующей неделе. Смартфон будет иметь три панели сзади: левая с тройной камерой, средняя — с внешним экраном и фронтальной камерой, а правая панель — просто задняя крышка без экрана.

Особенность модели — два шарнира, которые складываются внутрь. Это отличается от складок Huawei Mate XT, у которого один шарнир складывается внутрь, а другой — наружу (S-образная складка). Шарниры разного размера, чтобы дисплей складывался ровно и не повреждался.