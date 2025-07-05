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Опубликовано 05 июля 2025, 17:15
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Так выглядит складывающийся втрое смартфон Samsung

Первый взгляд
В коде One UI 8 нашли изображения складывающегося втрое смартфона Samsung. Samsung готовит новый складывающийся втрое смартфон — и мы уже можем его увидеть благодаря анимациям из оболочки One UI 8.
Так выглядит складывающийся втрое смартфон Samsung

© Соцсети

Скорее всего, устройство получит название Galaxy G Fold и будет представлено на мероприятии Samsung Unpacked на следующей неделе. Смартфон будет иметь три панели сзади: левая с тройной камерой, средняя — с внешним экраном и фронтальной камерой, а правая панель — просто задняя крышка без экрана.

Особенность модели — два шарнира, которые складываются внутрь. Это отличается от складок Huawei Mate XT, у которого один шарнир складывается внутрь, а другой — наружу (S-образная складка). Шарниры разного размера, чтобы дисплей складывался ровно и не повреждался.

Так выглядит складывающийся втрое смартфон Samsung

© Соцсети

Анимации предупреждают не складывать смартфон так, чтобы камера была сверху — это может повредить экран. Также видно, что рамка телефона с кнопками немного утоплена.

В коде устройства фигурирует название «Multifold 7», возможно, это рабочее имя, а не окончательное.

Samsung пока официально не подтвердила запуск этого смартфона.