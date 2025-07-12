Так выглядит в руках iPhone 17 Pro

Также ходят слухи, что iPhone 17 Pro и Pro Max перейдут на алюминиевую рамку, отказавшись от титана и нержавеющей стали, использовавшихся раньше.

Кроме того, логотип Apple на задней панели, скорее всего, будет сдвинут — он окажется между нижней частью корпуса и камерным блоком. Это уже вызывает обсуждения в интернете и, возможно, станет одной из самых спорных черт дизайна.