Так выглядит в руках iPhone 17 Pro

Опубликовано 12 июля 2025, 11:151 мин.
Так выглядит в руках iPhone 17 ProОгромный модуль камеры и спорный дизайн
iPhone 17 Pro показали на новых фото. В сети появились новые фото-утечки макета iPhone 17 Pro. Хотя это лишь демонстрационная модель без «начинки», она, вроде как, должна повторять форму и дизайн будущего устройства.
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Главное изменение — огромный модуль камер на задней панели, который теперь занимает всю ширину телефона. Такое решение ранее встречалось у бренда Poco или Google Pixel, но теперь их пример, похоже, перенимает и Apple. Сами камеры расположены, как и в iPhone 16 Pro. В остальном — перед нами типичный современный iPhone.
Также ходят слухи, что iPhone 17 Pro и Pro Max перейдут на алюминиевую рамку, отказавшись от титана и нержавеющей стали, использовавшихся раньше.
Кроме того, логотип Apple на задней панели, скорее всего, будет сдвинут — он окажется между нижней частью корпуса и камерным блоком. Это уже вызывает обсуждения в интернете и, возможно, станет одной из самых спорных черт дизайна.