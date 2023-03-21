Таких больше не делают: Nokia выпустила дешёвый смартфон с увеличенной съёмной батареей

У смартфона есть 6,3-дюймовый экран HD+ с каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится один 8-мегапиксельный сенсор и светодиодная вспышка. C12 Pro оснащён чипсетом Unisoc 9863A1 в сочетании с 2/3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища. Телефон работает под управлением Android 12 (версия Go), и ему обещают два года ежеквартальных обновлений безопасности.

Nokia C12 Pro выйдет в тёмно-голубом, светло-мятном и угольно-чёрном цветах. Модель на 2/64 ГБ стоит 6999 индийских рупий (около 6,5 тысячи рублей), а версия на 3/64 ГБ — 7499 индийских рупий (около 7 тысяч рублей).