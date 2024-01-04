Такой вот «кризис»: продажи премиум-смартфонов поставили рекорд в 2023 году

Apple остается королем премиум-класса, но ее хватка ослабла по сравнению с 2022 годом. Huawei стремительно вернулась в топ благодаря серии Mate 60, а Samsung с помощью S23 и складных устройств потихоньку отвоевывает трон у производителя iPhone. Складные устройства, в частности, становятся главным отличительным фактором на этой арене.

В региональном разрезе лидируют Китай, Индия, Ближний Восток и Африка, а также Латинская Америка, причем Индия признана самым быстрорастущим рынком премиум-класса. В этом секторе ультрапремиальный сегмент с телефонами по цене от 1000 долларов и выше является настоящей звездой, на него приходится более трети всех продаж.

Что же привело к росту премиум-сегмента? Аналитики указывают на изменения в поведении потребителей. Смартфоны перестали быть просто гаджетами, они стали символами статуса, особенно на развивающихся рынках, и потребители готовы раскошелиться ради этого. Кроме того, акции и другие варианты экономии делают топовые устройства более доступными.