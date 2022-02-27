TCL показала телефон, который сгибается в обе стороны

Сообщается, она склонна к поломке, поскольку устройство, которое показали во время демонстрации, так и не включилось. Его 8-дюймовый экран PLP AMOLED с разрешением 2 480 x 1 860 остался черным, хотя представители TCL показывали фотографии работающего экрана ранее. Пока что можно верить им только на слово.

TCL также не сообщила никаких подробностей о том, как работает шарнир и дисплей, сохраняя пока эти детали в тайне. Очевидно, что этот прототип и близко не похож на реальный продукт.