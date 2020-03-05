Телефоны
Сегодня 20:41
TCL показала вживую концептуальные гибкие смартфоны будущего
Это пока лишь прототипы
Китайская компания TCL показала вживую концептуальные гибкие смартфоны будущего. Были представлены два прототипа — один, складывающийся гармошкой, а второй — слайдер со скручивающимся экраном.
Первый девайс имеет три линии изгиба. Он может превратиться из обычного 6,65-дюймового смартфона в 10-дюймовый планшет. Устройство работает под управлением Android. Начать просмотр видео, например, можно на аппарате в сложенном состоянии, а потом просто развернуть его: ролик автоматически подстроится под экран. Смартфон может работать в двухэкранном режиме — это удобно для чтения книг.
The Verge
Другой девайс имеет более интересную конструкцию. Гибкий дисплей в нём свёрнут по краям. Чтобы расширить экран, нужно нажать на специальную кнопку.
Стоит отметить, что это концептуальные аппараты: не факт, что TCL когда-нибудь выпустит их на рынок.
The Verge