TCL показала вживую концептуальные гибкие смартфоны будущего

Другой девайс имеет более интересную конструкцию. Гибкий дисплей в нём свёрнут по краям. Чтобы расширить экран, нужно нажать на специальную кнопку.

Стоит отметить, что это концептуальные аппараты: не факт, что TCL когда-нибудь выпустит их на рынок.