TCL представила флагманские смартфоны с уникальными особенностями экрана

Третья модель TCL 20 Pro 5G может похвастаться изогнутым экраном. Это AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+. Благодаря характеристикам экрана смартфон TCL 20 Pro 5G попал в соответствующий топ рейтинга DxOMark (набрал столько же, сколько Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G). Дисплей аппарата обеспечивает высокую точность цветопередачи. Смартфон поддерживает формат HDR10 для просмотра сериалов и фильмов на сервисе Netflix.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 750G. У TCL 20 Pro 5G есть ИК-порт и возможность управлять техникой TCL в режиме пульта. Также смартфон оснащён квадрокамерой с 48-Мп главным датчиком изображения.