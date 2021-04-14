TCL представила флагманские смартфоны с уникальными особенностями экрана
У первой модели TCL 20L экран диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+. Поддерживается функция Natural Viewing, которая подстраивает яркость, контрастность дисплея и другие параметры, чтобы пользователь в солнцезащитных очках мог без проблем смотреть на экран. Также TCL обещает, что во время использования смартфона напряжение глаз снижается на 85%. Новые устройства, в целом, используют технологию оптимизации изображения NXTVISION.
TCL
Ещё в TCL 20L есть 48-мегапиксельная камера и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч (компания обещает два дня автономной работы).
Вторая модель — TCL 20 L+ получила 64-Мп камеру, «супер»-ночной режим, поддержку microSD-карт объёмом до 1 ТБ.
TCL
Третья модель TCL 20 Pro 5G может похвастаться изогнутым экраном. Это AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+. Благодаря характеристикам экрана смартфон TCL 20 Pro 5G попал в соответствующий топ рейтинга DxOMark (набрал столько же, сколько Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G). Дисплей аппарата обеспечивает высокую точность цветопередачи. Смартфон поддерживает формат HDR10 для просмотра сериалов и фильмов на сервисе Netflix.
В основе устройства лежит процессор Snapdragon 750G. У TCL 20 Pro 5G есть ИК-порт и возможность управлять техникой TCL в режиме пульта. Также смартфон оснащён квадрокамерой с 48-Мп главным датчиком изображения.
TCL
В России продажи TCL 20L и 20L + начнутся с середины мая, цены назовут ближе к срокам запуска. Модель TCL 20 Pro 5G может появиться на рынке позже. В Великобритании самая дорогая модель оценена в 549 евро.