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Сегодня в 19:44
TCL представила смартфон с растягивающимся и складным экраном
Всё в одном
Сегодня помимо смартфонов серии TCL 20 компания представила устройство Fold 'n Roll с растягивающимся и складным экраном. То есть у аппарата есть два способа увеличения размера дисплея.
TCL говорит, что Fold 'n Roll — универсальное устройство. Это и смартфон, и фаблет, и планшет сразу — всё в одном. В сложенном состоянии аппаратом можно пользоваться как смартфоном с экраном 6,87 дюйма. Затем можно разложить устройство и получить фаблет с экраном диагональю 8,85 дюйма. Если этого недостаточно, то экран можно растянуть — выйдет 10-дюймовый планшет.
Пока Fold 'n Roll не существует в коммерческом виде. Готов только прототип. Когда устройство появится на полках магазинов, TCL не говорит. Но, по всему видимому, не скоро.