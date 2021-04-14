TCL представила смартфон с растягивающимся и складным экраном

TCL говорит, что Fold 'n Roll — универсальное устройство. Это и смартфон, и фаблет, и планшет сразу — всё в одном. В сложенном состоянии аппаратом можно пользоваться как смартфоном с экраном 6,87 дюйма. Затем можно разложить устройство и получить фаблет с экраном диагональю 8,85 дюйма. Если этого недостаточно, то экран можно растянуть — выйдет 10-дюймовый планшет.